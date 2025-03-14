Chelsea, Geovany Quenda'yı kadrosuna katıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yaz transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.



Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting'in 17 yaşındaki kanat oyuncusu Geovany Quenda için kulübüyle anlaşma sağlayan Chelsea, bir yılı opsiyonlu 8 yıllık sözleşme imzalayacak.



YAKLAŞIK 50 MİLYON BONSERVİS ÖDEYECEK



Athletic'te yer alan haberde Chelsea'nin yaklaşık 50 milyon euro bonservis ödeyeceği ve genç oyuncunun 2026'da Londra ekibine katılacağı belirtildi. Quenda, gelecek sezonu da Sporting'de geçirecek.



Sporting'den ayrılıp Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim'in de genç futbolcuyu transfer etmek istediği ve ara transferde görüşme yapıldığı iddia edilmişti.



KARİYERİ



Futbol kariyerine Portekiz'de Damaiense'nin altyapısında başlayan ve sonrasında Benfica altyapısına transfer olan Quanda 2019'da Sporting'e imza attı.



PERFORMANSI



Bu sezon 10'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere 43 maçta sahaya çıkan genç futbolcu, 2 gol ve 8 asist kaydetti.



