Chelsea'den Omorodion'a 40 milyon euro!

Avrupa futbolunda son dönemde genç oyunculara ödediği bonservislerle dikkat çeken Chelsea, yeni hedefini belirledi.



CHELSEA'NİN YENİ HEDEFİ



Marca'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Samu Omorodion ile ilgilendiği belirtildi.



Chelsea'nin, West Ham United'ın da ilgilendiği 20 yaşındaki genç santrfor için 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazıldı.



TEKLİF DURUMU DEĞİŞTİREBİLİR



Atletico Madrid'in şu an için Chelsea ve West Ham United'dan teklifleri geri çevirdiği ancak özellikle Chelsea'nin daha fazla bir rakam teklif etmesi halinde durumun değişebileceği aktarıldı.



Omorodion'un, Diego Simeone ile birlikte Atletico Madrid'de çalışmak istediği ancak Premier Lig ekiplerinden kendisine olan ilginin farkında olduğu ifade edildi.



ATLETICO'YA FİNANSMAN SAĞLAYACAK



Atletico Madrid'in genç oyuncuyu olası satışının İspanyol ekibinin bu yaz yapacağı transferler için finansman sağlayacağı vurgulandı.



Atletico Madrid, 20 yaşındaki Samu Omorodion'u 2023 yazında Granada'dan 6 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Simeone'nin ekibi daha sonra genç oyuncuyu kiralık olarak Alaves'e göndermişti.



ALAVES'TEKİ PERFORMANSI



2023-2024 sezonunu Alaves'te kiralık olarak geçiren Samu Omorodion, 35 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.





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