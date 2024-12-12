Chelsea'den Liam Delap hamlesi

Chelsea'nin, İngiliz oyuncu Liam Delap'ın transferi için Ipswich Town ile görüşmelere başladığı iddia edildi.



Simon Phillips'in haberine göre, Arsenal ve diğer bazı kulüplerin de yakından takip ettiği 20 yaşındaki oyuncu için Chelsea, rakiplerinin önüne geçmek istiyor.



Her ne kadar Delap, Chelsea'nin birinci önceliği olmasa da kulübün, Ipswich Town'a oyuncunun durumunu ve potansiyel bonservis bedelini sormak için temas kurduğu bildirildi.



PERFORMANSI



İngiltere Premier Lig'de Ipswich formasıyla 16 maça çıkan delap 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.