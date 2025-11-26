25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
3-0
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
4-0
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-2
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
2-3
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-0
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
2-0
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Chelsea,10 kişi kalan Barcelona'yı dağıttı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Chelsea, 10 kişi kalan Barcelona'yı sahasında 3-0 mağlup etti.

Chelsea,10 kişi kalan Barcelona'yı dağıttı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Chelsea, Barcelona'yı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Chelsea, 3-0 kazanmayı başardı.

Mücadelede ilk yarıda golü Chelsea buldu. Londra ekibi, Barcelona forması giyen Jules Kounde'nin kendi ağlarına gönderdiği golle birlikte 27. dakikada 1-0 öne geçti. 

BARCELONA 10 KİŞİ

Golde şanssızlık yaşayan Barcelona, üstüne 44. dakikada 10 kişi kaldı. Barça'da 32. dakikadan sarı kartı olan stoper Ronald Araujo, 44. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını İngiltere deplasmanında bir kişi eksik bıraktı.

ESTEVAO'DAN HARİKA GOL

Mücadelenin ikinci yarısında hücumlarına devam eden Chelsea, 55. dakikada genç yıldızı Estevao'nun harika çalımları sonrası attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı ve Barcelona'nın fişini çekti.

Chelsea'de 59. dakikada Garnacho yerine oyuna dahil olan Liam Delap, 73. dakikada takımı adına farkı 3'e çıkartan golü attı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken Chelsea, evinde 3-0 kazandı. 



54 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Barcelona'nın 21 Aralık 2024'ten bu yana süren 54 maçlık gol atma serisi Chelsea maçıyla birlikte son buldu.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, Devler Ligi'ndeki 3. galibiyetini elde etti ve 10 puanla 5. sırada yer aldı. Konuk ekip Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. puan kaybını yaşayarak 7 puanla 14. sırada yer aldı.

Devler Ligi'nde gelecek hafta Chelsea, İtalyan temsilcisi Atalanta'ya konuk olacak. Barcelona, Alman ekibi Frankfurt'u konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
