UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Chelsea, Barcelona'yı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Chelsea, 3-0 kazanmayı başardı.Mücadelede ilk yarıda golü Chelsea buldu. Londra ekibi, Barcelona forması giyenkendi ağlarına gönderdiği golle birlikte 27. dakikada 1-0 öne geçti.Golde şanssızlık yaşayan Barcelona, üstüne 44. dakikada 10 kişi kaldı. Barça'da 32. dakikadan sarı kartı olan stoper, 44. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını İngiltere deplasmanında bir kişi eksik bıraktı.Mücadelenin ikinci yarısında hücumlarına devam eden Chelsea, 55. dakikada genç yıldızıharika çalımları sonrası attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı ve Barcelona'nın fişini çekti.Chelsea'de 59. dakikada Garnacho yerine oyuna dahil olan, 73. dakikada takımı adına farkı 3'e çıkartan golü attı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken Chelsea, evinde 3-0 kazandı.Barcelona'nın 21 Aralık 2024'ten bu yana süren 54 maçlık gol atma serisi Chelsea maçıyla birlikte son buldu.Bu sonuçla birlikte Chelsea, Devler Ligi'ndeki 3. galibiyetini elde etti ve 10 puanla 5. sırada yer aldı. Konuk ekip Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. puan kaybını yaşayarak 7 puanla 14. sırada yer aldı.Devler Ligi'nde gelecek hafta Chelseaİtalyan temsilcisi Atalanta'ya konuk olacak. Barcelona, Alman ekibi Frankfurt'u konuk edecek.