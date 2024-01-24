Cezayir, Afrika Kupası'na veda etti!

Moritanya'ya 1-0 mağlup olan Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'na veda etti.

, Fotoğraf; Imago
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Cezayir, Afrika Kupası'na veda etti!
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24 Ocak 2024 01:17
Afrika Uluslar Kupası D Grubu son maçında Cezayir ile Moritanya karşılaştı.

Moritanya, Cezayir'i 37. dakikada Mohamed Dellahi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Cezayir bu sonucun ardından turnuvayı sonuncu sırada tamamladı ve veda etti. Cezayir Milli Takımı, 2019 yılında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Cezayir forması giyen Fatih Karagümrüklü futbolcu da böylelikle külübüne geri dönecek.

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