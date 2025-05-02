CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Dinamo Moskova

Kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11 kez kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova, en başarılı takım olarak dikkati çekti. Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8 şampiyonluk elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Dinamo Moskova
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02 Mayıs 2025 14:18
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Moskova, en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 65. sezonunda kupayı müzesine götürecek takım, İstanbul'da belli olacak.

3-4 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank'ın yanı sıra İtalya temsilcileri Numia Vero Volley, A. Carraro Imoco ve Savino Del Bene mücadele edecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez zirveye çıkan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Uralochka, 8 şampiyonlukla ikinci sırada

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı takımlar sıralamasında Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti.

SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adı altında 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupa sevinci yaşadı.

Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalya ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 18 şampiyonluk elde eden İtalya takımları ikinci durumda bulunurken, Türk temsilcileri 8, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya ekipleri de üçer şampiyonluk kazandı.

Türk takımları, 8 kez şampiyonluk yaşadı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, 8 kez şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyondaki ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini bu kez Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.

İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021 ve 2024'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.

Şampiyonlar

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

Yıl

 Takım

 Ülke
1961

 Dinamo Moskova

 SSCB
1962

 Bruvestnik Odesa

 SSCB
1963

 Dinamo Moskova

 SSCB
1964

 Levski-Spartak Sofya

 Bulgaristan
1965

 Dinamo Moskova

 SSCB
1966

 CSKA Moskova

 SSCB
1967

 CSKA Moskova

 SSCB
1968

 Dinamo Moskova

 SSCB
1969

 Dinamo Moskova

 SSCB
1970

 Dinamo Moskova

 SSCB
1971

 Dinamo Moskova

 SSCB
1972

 Dinamo Moskova

 SSCB
1973

 Nim-Se Budapeşte

 Macaristan
1974

 Dinamo Moskova

 SSCB
1975

 Dinamo Moskova

 SSCB
1976

 Ruda Hvezda Prag

 Çekoslovakya
1977

 Dinamo Moskova

 SSCB
1978

 Traktör Schwerin

 Doğu Almanya
1979

 CSKA Sofya

 Bulgaristan
1980

 Ruda Hvezda Prag

 Çekoslovakya
1981

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1982

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1983

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1984

 CSKA Sofya

 Bulgaristan
1985

 ADK Almatı

 SSCB
1986

 CSKA Moskova

 SSCB
1987

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1988

 Olimpia Teodora Ravenna

 İtalya
1989

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1990

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1991

 Mladost Zagreb

 Yugoslavya
1992

 Olimpia Teodora Ravenna

 İtalya
1993

 Parmalat Matera

 İtalya
1994

 Uralochka Ekaterinburg

 Rusya
1995

 Uralochka Ekaterinburg

 Rusya
1996

 Parmalat Matera

 İtalya
1997

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
1998

 OK Dubrovnik

 Hırvatistan
1999

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2000

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2001

 Volley Modena

 İtalya
2002

 RC Cannes

 Fransa
2003

 RC Cannes

 Fransa
2004

 Tenerife Marichal

 İspanya
2005

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2006

 Sirio Colussi Perugia

 İtalya
2007

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2008

 Colussi Perugia

 İtalya
2009

 Volley Bergamo

 İtalya
2010

 Volley Bergamo

 İtalya
2011

 VakıfBank Güneş Sigorta TT

 TÜRKİYE
2012

 Fenerbahçe Universal

 TÜRKİYE
2013

 VakıfBank

 TÜRKİYE
2014

 Dinamo Kazan

 Rusya
2015

 Eczacıbaşı VitrA

 TÜRKİYE
2016

 Pomi Casalmaggiore

 İtalya
2017

 VakıfBank

 TÜRKİYE
2018

 VakıfBank

 TÜRKİYE
2019

 Igor Gorgonzola

 İtalya
2020

 -

 -
2021

 Imoco Volley

 İtalya
2022

 VakıfBank TÜRKİYE
2023

 

 VakıfBank TÜRKİYE
2024

 Imoco Volley İtalya
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