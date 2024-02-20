Cenk Tosun, Konyaspor'u yine boş geçmedi

Beşiktaş'ta son oynanan karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Cenk Tosun, Konyaspor'u yine boş geçmemiş oldu ve 14. maçında 9. golünü attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cenk Tosun, Konyaspor'u yine boş geçmedi
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20 Şubat 2024 08:25
Son güncelleme 20 Şubat 2024 10:27
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Konyaspor karşılaşmasına kanat hattında başladı.

Sık sık santrforda oynayan Semih Kılıçsoy'a yardıma giden Cenk, 77'de golünü atmayı başardı.

32 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Cenk, kariyerinde en çok gol attığı Konyaspor'u yine boş geçmedi ve 14. maçında 9. golünü attı.

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