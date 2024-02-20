Cenk Tosun, Konyaspor'u yine boş geçmedi

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Konyaspor karşılaşmasına kanat hattında başladı.
Sık sık santrforda oynayan Semih Kılıçsoy'a yardıma giden Cenk, 77'de golünü atmayı başardı.
32 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Cenk, kariyerinde en çok gol attığı Konyaspor'u yine boş geçmedi ve 14. maçında 9. golünü attı.
Sık sık santrforda oynayan Semih Kılıçsoy'a yardıma giden Cenk, 77'de golünü atmayı başardı.
32 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Cenk, kariyerinde en çok gol attığı Konyaspor'u yine boş geçmedi ve 14. maçında 9. golünü attı.
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