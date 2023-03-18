Cenk Tosun'a derbi uyarısı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sarı kart sınırındaki Cenk Tosun'u uyararak "Fenerbahçe derbisi öncesi asla cezalı duruma düşme" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'a derbi uyarısı!
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18 Mart 2023 10:14
Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak İstanbulspor maçına çevrilse de, teknik direktör Şenol Güneş, bir yandan Fenerbahçe derbisini de düşünüyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak

Şenol Güneş, gol yollarındaki silahı Cenk Tosun ile görüşerek, "Sakın Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşme" diyerek uyarıda bulundu.

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