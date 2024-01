Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-1 kazanırken sarı-lacivertli ekibin milli yıldızıCengiz'in golleri; 6, 34, 44 ve 46. dakikalarda geldi.Sarı lacivertli ekibin diğer golü 45+1'de Edin Dzeko'dan gelirken, İstanbulspor'un tek golünü 32. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe liderliğini korurken, İstanbulspor 5 puanla ligin son sırasında kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Galatasaray derbisine göre kadrosunda zorunlu 3 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray maçına 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi kadroya yazamadı.62 yaşındaki çalıştırıcı, Afrika Uluslar Kupası'na giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku ile cezalı İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de sahaya sürdü.İstanbulspor karşısında kalede Dominik Livakovic yer alırken, savunma dörtlüsü Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta ikilide Miguel Crespo ve İsmail Yüksek'i tercih eden Kartal, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Kartal, gol yollarında yine Edin Dzeko'ya formayı verdi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle savunmada mecburi rotasyona gitti.Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans veren Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürdü.Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, sakatlığının ardından ilk 11'de görev almaya başladı.Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor ve Galatasaray maçlarında ilk 11'de oynattığı 26 yaşındaki oyuncuyu, İstanbulspor deplasmanında da sahaya sürdü.Cengiz, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta görev aldı.Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımlarına giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc kadroda yer almadı.Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise cezaları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, 5 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki sağ bek, son olarak Fatih Karagümrük maçında 11'de görevlendirilmişti.Mert, söz konusu süreçte Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında ise son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Karşılaşma öncesinde kendilerine ayrılan 26 bin 500 biletin tamamını tüketen sarı-lacivertliler, takımlarına maç öncesinde tezahüratlarla destek verdi.Maçın 4. dakikasında savunma arkasında topla buluşan Edin Dzeko aşırtma bir vuruşla topu kalecinin üzerinden geçirdi ancak top yandan auta gitti.Maçın 6. dakikasında kaleyi cepheden gören bir noktadan ve yaklaşık 30 metreden sol ayağıyla çok sert bir vuruş yapan Cengiz Ünder, takımını 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın 32. dakikasında Cengiz Ünder'in ayağının kayması sonucu sol çizgide topu kontrol eden Jackson ceza alanına ortaladı, Muammer Sarıkaya yakın mesafeden kafayı vurdu ve durumu 1-1'e getirdi.Yenilen golde yaptığı hatanın ardından maçın 34. dakikasında önde baskıyla rakip savunmadan topu kapmak isteyen Cengiz Ünder, rakip ceza sahasında topa ayak uzattı ve kaleye doğru yönelen top ağlarla buluştu. Skor 2-1'e geldi.Maça fırtına gibi başlayan Cengiz Ünder, 44. dakikada sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert vuruşla durumu 3-1'e getirdi ve hat-trick yaptı ve kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol atmış oldu.İlk yarının son anlarında oyun üstünlüğünü iyice eline alan Fenerbahçe, 45+1'de durumu 4-1'e getirdi. Cengiz'in pasıyla sağ çizgiye inen Mert Müldür penaltı noktasına çevirdi, Edin Dzeko yerden düzgün bir vuruşla durumu 4-1'e getirdi.Cengiz Ünder, maçın 46. dakikasında Szymanski'den aldığı pasla sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi ve aynı maçta 4 gol atarak kariyerinde bir ilk yaşadı. Öte yandan Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun gol kralı Enner Valencia'nın ardından Süper Lig'de bir maçta 4 gol atana ilk futbolcu oldu. Enner Valencia, 2022-23 sezonunun 21. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.Maçın 64. dakikasında Fenerbahçe, Szymanski'nin ceza alanında kaleciden sıyrılmak isterken yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 65. dakikada penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic'in vuruşunu kaleci Alp Arda kurtardı.4. dakikada orta sahada topla buluşan Cengiz Ünder, ara pasında meşin yuvarlağı Szymanski ile buluşturdu. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Dzeko'yu gördü. Edin Dzeko, ceza sahası içi sağ çaprazında aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.27. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Jackson'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Ferdi'nin sektirdiği top Duhaney'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.30. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken top arka direkteki Crespo'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutunda, kaleci Alp uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.Müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe 4-1 önde tamamladı.