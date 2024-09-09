Cengiz Ünder, Mourinho'nun fikrini değiştirdi

Fenerbahçe'de idman performansı ve girdiği atletik performans testleriyle en iyilerden olan Cengiz Ünder, Avrupa listesine de bu şekilde adını yazdırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder, Mourinho'nun fikrini değiştirdi
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09 Eylül 2024 10:03
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun 'Takımdan ayrılabilir' dediği Cengiz Ünder, Portekizli'nin fikrini değiştirdi.

İdman performansı ve girdiği atletik performans testleriyle en iyilerden olan Cengiz Ünder, Avrupa listesine de bu şekilde adını yazdırdı.

MOURINHO'NUN GÖZÜNE GİRDİ

Geçtiğimiz ay iyi bir teklif olması halinde takımdan ayrılması gündemde olan başarılı kanat, fizik olarak üstüne koyarak ilerledi ve Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.  

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