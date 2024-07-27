Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de kalmak istiyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'nun kadroda yer kalmadığı için takımdan gönderilecekler listesine eklediği Cengiz Ünder'in, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de kalmak istiyor!
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27 Temmuz 2024 13:41
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanadı Maximin ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Tadic ve İrfan Can'a bırakma kararı sonrası Cengiz Ünder'e yer kalmadı.

Yönetim ise deneyimli oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Yapılan görüşmede, Cengiz'e kulüp bulunması istendi.

CENGİZ KALMAK İSTİYOR

Ancak tecrübeli futbolcunun kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmeyi hedeflediği öğrenildi.



F.BAHÇE'DE NE YAPTI?

15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder, 33 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

10 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

Fenerbahçe, oyuncuyu 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satmanın hesaplarını yapıyor. 

 
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