Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de kalmak istiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanadı Maximin ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Tadic ve İrfan Can'a bırakma kararı sonrası Cengiz Ünder'e yer kalmadı.
Yönetim ise deneyimli oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Yapılan görüşmede, Cengiz'e kulüp bulunması istendi.
CENGİZ KALMAK İSTİYOR
Ancak tecrübeli futbolcunun kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmeyi hedeflediği öğrenildi.
F.BAHÇE'DE NE YAPTI?
15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder, 33 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
10 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ
Fenerbahçe, oyuncuyu 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satmanın hesaplarını yapıyor.
Yönetim ise deneyimli oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Yapılan görüşmede, Cengiz'e kulüp bulunması istendi.
CENGİZ KALMAK İSTİYOR
Ancak tecrübeli futbolcunun kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmeyi hedeflediği öğrenildi.
F.BAHÇE'DE NE YAPTI?
15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder, 33 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
10 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ
Fenerbahçe, oyuncuyu 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satmanın hesaplarını yapıyor.