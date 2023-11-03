Cengiz Ünder'e 'Avrupa maçını bekle' uyarısı!

Eylül ayının ortasında Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder, Süper Lig'de sadece 94 dakika süre alabildi.Üst adalesinde yırtık olan deneyimli kanat oyuncusu, 90 dakika forma giyecek duruma gelirken, hocasından Trabzonspor karşılaşması için görev istedi.Kartal'ın düşüncesi ise heyecanı ve tansiyonu yüksek bu maç yerine 9 Kasım'da Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynayacak karşılaşmaya kadar yıldız oyuncuyu tam olarak hazır hale getirmek ve Avrupa arenasında 11'de sahaya sürmek.Böylelikle deneyimli çalıştırıcı, aynı zamanda İrfan Can Kahveci'yi de dinlendirerek yıldız oyuncunun yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.