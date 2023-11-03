Cengiz Ünder'e 'Avrupa maçını bekle' uyarısı!

Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, İsmail Kartal'dan forma talep etti. Tecrübeli hoca ise 9 Kasım'daki Ludogorets maçını bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Cengiz Ünder'e 'Avrupa maçını bekle' uyarısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2023 12:22
Son güncelleme 03 Kasım 2023 12:25
Eylül ayının ortasında Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder, Süper Lig'de sadece 94 dakika süre alabildi.

Üst adalesinde yırtık olan deneyimli kanat oyuncusu, 90 dakika forma giyecek duruma gelirken, hocasından Trabzonspor karşılaşması için görev istedi.

Kartal'ın düşüncesi ise heyecanı ve tansiyonu yüksek bu maç yerine 9 Kasım'da Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynayacak karşılaşmaya kadar yıldız oyuncuyu tam olarak hazır hale getirmek ve Avrupa arenasında 11'de sahaya sürmek.

Böylelikle deneyimli çalıştırıcı, aynı zamanda İrfan Can Kahveci'yi de dinlendirerek yıldız oyuncunun yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery