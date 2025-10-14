14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyor!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, performansını artırarak siyah-beyazlılarda kalıcı olmayı hedefliyor.

calendar 14 Ekim 2025 12:13
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın göreve geldikten sonra ilk istediği isim olan Cengiz Ünder, siyah beyazlı formayı bırakmak istemiyor.

Kiralık gelen tecrübeli oyuncunun siyah beyazlı ekipte kalmak istediği öğrenildi.

6 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz, performansını artırarak 'kalıcı' olmayı hedefliyor. Yönetimin de oyuncunun bu isteği doğrultusunda Fenerbahçe ile temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.

HIRSLI VE İSTEKLİ

Cengiz Ünder'in idmanlardaki performansıyla teknik heyeti etkilediği, takıma uyum sürecini kısa sürede tamamladığı ifade edildi.

Siyah beyazlıların, bonservisini almayı planladığı Ünder'in Fenerbahçe'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti. Cengiz'in piyasa değeri ise 7 milyon avro olarak gösteriliyor. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
