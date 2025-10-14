Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın göreve geldikten sonra ilk istediği isim olan Cengiz Ünder, siyah beyazlı formayı bırakmak istemiyor.
Kiralık gelen tecrübeli oyuncunun siyah beyazlı ekipte kalmak istediği öğrenildi.
6 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz, performansını artırarak 'kalıcı' olmayı hedefliyor. Yönetimin de oyuncunun bu isteği doğrultusunda Fenerbahçe ile temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.
HIRSLI VE İSTEKLİ
Cengiz Ünder'in idmanlardaki performansıyla teknik heyeti etkilediği, takıma uyum sürecini kısa sürede tamamladığı ifade edildi.
Siyah beyazlıların, bonservisini almayı planladığı Ünder'in Fenerbahçe'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti. Cengiz'in piyasa değeri ise 7 milyon avro olarak gösteriliyor.
Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyor!
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, performansını artırarak siyah-beyazlılarda kalıcı olmayı hedefliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın göreve geldikten sonra ilk istediği isim olan Cengiz Ünder, siyah beyazlı formayı bırakmak istemiyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Türkiye - Gürcistan: Muhtemel 11'ler
-
9
Juventus, Milan Skriniar'ın peşinde
-
8
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
-
7
Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
-
6
İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı
-
5
Fenerbahçe'de ayrılık planı netleşti: En Nesyri
-
4
Galatasaray'dan Eduard Spertsyan atağı!
-
3
Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı! Fatura Mourinho'ya kesildi!
-
2
F.Bahçe'nin yerlileri: "Neden sadece biz?"
-
1
İrfan Can: "Kadro dışı kalacak bir şey yapmadım"
- 14:35 Dursun Özbek 2026'daki seçimde tekrar yarışacak
- 14:25 Fenerbahçe, borsada kazandıran tek spor hissesi oldu!
- 14:12 Galatasaray'da kritik hafta: Genel kurul ve Başakşehir maçı
- 14:00 Milli takımı izinsiz terk eden Berke Özer'e ceza yok!
- 13:15 Gaziantep FK, Antalyaspor maçından umutlu!
- 13:11 Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yapılacak
- 13:07 Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa deplasmanında
- 13:04 Beşiktaş GAİN'in konuğu Niners Chemnitz!
- 12:59 Galatasaray MCT Technic, İtalya deplasmanında
- 12:53 Türkiye Sigorta Elazığ'da iki önemli etkinliğe imza attı
- 12:32 Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci hamlesi!
- 12:30 Galatasaray'da Berkan Kutlu ayrılığı şimdilik rafa kalktı
- 12:13 Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyor!
- 12:04 Galatasaray'da stoper arayışı: 4 adaylı formül
- 11:45 Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu
- 11:28 Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı!
- 11:10 AYM'den 'Kaçak maç yayını' kararı: TFF'nin yetkisi kalktı!
- 10:22 Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı! Fatura Mourinho'ya kesildi!
- 10:13 Beşiktaş'ta ilk 11'de değişim!
- 10:08 Beşiktaş'ta kiralık gönderilenler suskun!
- 10:02 Rafa Silva, golcülere kafa tutuyor!
- 09:55 Galatasaray'da Mauro Icardi'den net mesaj!
- 09:45 Juventus, Milan Skriniar'ın peşinde
- 09:38 Tedesco eski öğrencisi için bizzat devrede: "Gerekirse ben konuşurum"
- 09:28 Galatasaray'da orta sahaya Onyedika hamlesi
- 09:02 İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı
- 09:00 Beşiktaş'ta Wout Faes sesleri!
- 08:58 Galatasaray'da Mario Lemina stopere!
- 08:53 Sergen Yalçın'dan transfer talimatı! Adalı devreye girdi
- 08:48 F.Bahçe'nin yerlileri: "Neden sadece biz?"
- 08:47 Galatasaray'dan Eduard Spertsyan atağı!
- 08:41 Saran, düğmeye bastı! Fenerbahçe'de değişim operasyonu!
- 08:40 İrfan Can: "Kadro dışı kalacak bir şey yapmadım"
- 08:26 Fenerbahçe'de ayrılık planı netleşti: En Nesyri
- 00:27 Türkiye - Gürcistan: Muhtemel 11'ler
- 00:24 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Dubai Basketbol!
- 00:24 Anadolu Efes, Olympiakos'a konuk!
- 00:15 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta sonuçları!
- 00:10 Ukrayna, Polonya'da Azerbaycan'ı mağlup etti
- 00:00 Kuzey Makedonya - Kazakistan maçında kazanan çıkmadı!
- 23:58 Belçika, deplasmanda Galler'i dört golle geçti!
- 23:54 Fransa'ya İzlanda şoku!
- 23:54 Slovakya evinde hata yapmadı!
- 23:52 Almanya, Woltemade ile üç puana uzandı!
- 23:50 Kosova, İsveç'i deplasmanda yendi!
- 22:38 Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı!
- 21:53 Esenler Erokspor, Manisa Basket'e karşı siftah yaptı!
- 21:40 Samsunspor'dan ücretsiz bilet açıklaması!
- 21:32 Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun açıklaması!
- 21:30 Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda
- 20:49 Montella'dan Berke Özer açıklaması: "Kimse çekip gidemez"
- 20:36 TFF'den Gazze için karar: Tribün gelirleri bağışlanacak!
- 20:28 Aliağa Petkimspor, Philip Scrubb'ı renklerine bağladı
- 20:04 Arsenal'de Odegaard şoku!
- 19:44 Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
- 19:25 Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta 2. tura yükseldi
- 19:07 Beşiktaş, akademiye 2018'li Yusuf Emre Yığcı'yı dahil etti
- 19:03 Gennaro Gattuso'dan Gazze yorumu!
- 18:21 Neom, yeniden Galatasaray'dan istiyor: Mauro Icardi!
- 17:40 Başakşehir'de Güven Atalay'a 3 yıllık profesyonel imza!
Arsenal'de Odegaard şoku!
Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
Yamal için 400 milyon euro doğru değil!
Franco Mastantuono'dan Yamal yanıtı
Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki
Javier Tebas: "Florentino Perez bizi sevmiyor!"
Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor!
Juventus'tan Kenan için 6 milyon euro'ya "Evet"
Yves Bissouma, 6 dakikada sakatlandı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3