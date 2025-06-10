Cem Bölükbaşı, Le Mans 24 saat yarışına katılacak

"BÖYLESİNE KÖKLÜ VE ZORLU BİR MÜCADELEDE YER ALMAK, BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR VE GURUR KAYNAĞI"

Formula 2 ve Super Formula serilerinde geçtiğimiz sezonlarda Türkiye'yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, dayanıklılık serilerinin zirvesi olan Le Mans 24 saat yarışında piste çıkacak.E-spordaki başarılarının ardından, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, 2025 yılında ünlü dayanıklılık serisi Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda (ELMS) yarışmaya devam ederken dünyanın en prestijli ve zorlu dayanıklılık yarışı olan Le Mans 24 saat yarışına da katılacak. Bölükbaşı, bu efsanevi mücadelede köklü İngiliz ekibi Nielsen Racing adına direksiyon başına geçecek. Daha önce Formula 2 ve GT yarışlarında önemli başarılara imza atan Bölükbaşı, Le Mans 24 saat yarışındaki ilk deneyimini yaşayacak olmanın heyecanını taşıyor. Yarışa hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken; Bölükbaşı ve Nielsen Racing ekibi, podyum hedefiyle titizlikle çalışıyor. Cem, Pro/AM kategorisinde Colin Braun ve Naveen Rao ile birlikte 24 numaralı aracın direksiyonuna geçecek.Böylesine zorlu bir yarışta yer almanın kendisi için büyük gurur kaynağı olduğuna değinen Cem Bölükbaşı,ifadelerini kullandı.