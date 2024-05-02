NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.



CELTICS 4-1 HEAT



Boston Celtics, TD Garden'da oynanan Doğu Konferansı playoff ilk turu serisinin 5. maçında Miami Heat'i 118-84 mağlup ederek, seriyi 4-1 ile geçti ve Konferans yarı finallerine adını yazdırmayı başardı.



Jaylen Brown ve Derrick White, Celtics'e 25'er sayıyla liderlik ettiler. Sam Hauser 17 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle oynarken, Jayson Tatum 16 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve 1 blokla, Jrue Holiday ise 10 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



Heat tarafında Bam Adebayo, 23 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve 2 top çalmayla takıma liderlik etti. Tyler Herro 15 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynadı. Caleb Martin ve Thomas Bryant ise 10'ar sayı kaydettiler.



Celtics şimdi, Cleveland Cavaliers'ın Orlando Magic'e karşı 3-2 önde olduğu serisnin galibi bekliyor ve bu serinin 6. maçı ise Cuma gecesi oynanacak.



MAVERICKS 3-2 CLIPPERS



Dallas Mavericks, Crypto.com Arena'da oynanan Batı Konferansı playoff ilk turu serinin 5. maçında LA Clippers'ı 123-93 yenerek seride 3-2 üstünlüğü yakaladı.



Mavericks'te Luka Doncic 35 sayı, 7 ribaund ve 10 asistle takımı galibiyete taşırken, Kyrie Irving 14 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Derrick Jones 12 sayı, 3 ribaund ve 3 blokla, Maxi Kleber 15 sayı ve 3 ribaundla, Dereck Lively ise 12 sayı ve 7 ribaundla maçı tamamladı.



30 sayı farkla mağlup olarak takım playoff tarihindeki en büyük yenilgiyi alan Clippers'ta ise Paul George 15 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Ivica Zubac 15 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynarken, Terance Mann 11 sayı ve 7 ribaundla, Norman Powell 14 sayı ve 2 ribaundla, James Harden ise 10/12 şut isabetiyle 7 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle maçı tamamladı.



Serinin 6. maçı Cuma gecesi Dallas'ta oynanacak.





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