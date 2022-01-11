Cedric Bakambu'nun yeni adresi belli oluyor!

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Beijing Guoan'dan ayrılan Cedric Bakambu'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Cedric Bakambu'nun yeni adresi belli oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2022 22:05
Marsilya, Beijing Guoan'dan ayrılan Cedric Bakambu transferinde son aşamaya geldi.

L'Equipe, Marsilya'nın, Beijing Guoan'dan ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan Cedric Bakambu ile anlaştığını aktardı.

Haberde Fransız kulübünün, Demokratik Kongolu oyuncu ile Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. İki taraf arasında son detayların konuşulduğu ifade edildi. 

Daha önce tecrübeli forvetin adı Galatasaray ile de anılıyordu.

Cedric Bakambu, geçen sezon Beijing Guoan ile çıktığı 13 maçta 5 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.