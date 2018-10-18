Cedi: "Performansımdan memnun değilim, çünkü yenildik"

İLGİLİ VİDEO

Cleveland Cavaliers forması giyen temsilcimiz Cedi Osman, Toronto Raptors'a karşı gösterdiği 17 sayı ve 10 ribaundlık performansı sonrası, muhabirlere konuştu.Cedi'nin açıklamaları işte şu şekildeydi:Hızlı hücum sayılarına engel olmamız gerekiyor. Çok sıkı oynuyoruz. 15-16 sayı geride olsak da oyunumuzu sürdürüyoruz. Yarı sahada savunmamız iyiydi. Ama hızlı hücum savunması işini çözmemiz gerekiyor. Ama henüz ilk maçımızdayız, takım yeni. Bizim için bir mücadele ama sezon uzun. Şimdi maç filmini izleyip hatalarımız nerede göreceğiz ve devam edeceğiz. İyi ve yetenekli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Hızlı hücum savunmasını nasıl yapmamız gerektiğini çözmemiz ve birbirimize savunma ve hücumda güvenmemiz gerekiyor.Performansımdan memnun değilim, çünkü maçı kaybettik. Bu sezon farklı olacak. Kendimi gösterme konusunda daha çok fırsatım var ve daha çok sorumluluğum var. Hücum ve savunmada sahada elimden gelenin hep en iyisini vermeye çalışıyorum. Kendime güvenim var, oyunu oynamayı biliyorum. Yalnızca üzerine inşa etmeye devam etmem gerekiyor.Bana yalnızca bir savunma oyuncusu olmadığımı ve hücumda da oynayabileceğimi gösterme fırsatını vermeleri güzel. Kendim ve takım arkadaşlarım için pozisyon yaratabiliyorum. Ben komple bir oyuncuyum, bunu hep söylüyorum.Bazı anlarda hızlı oynadığımızda hatalarımız olabiliyor, ki bu da normal. Ama acele ederek oynamak bununla aynı şey değil. Hızlı fakat aynı zamanda akıllı da oynamamız gerekiyor.İşte Cedi'nin maç sonrası verdiği röportaj: