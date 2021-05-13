Çebi'den Günay'a: "Boş gezenin boş kalfası"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'a cevap verdi.

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Çebi'den Günay'a: 'Boş gezenin boş kalfası'
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13 Mayıs 2021 14:55
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a cevap verdi.

Yusuf Günay, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak "Vodafone'da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerle ilgili görüşü sorulan Çebi, "Yusuf Günay'a mı düştü bu iş? Yusuf Günay boş gezenin boş kalfası! Yakışmadı ona! Kavga iddiaları külliyen yalan." cevabını verdi.

 

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