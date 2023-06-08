Çebi'den Fenerbahçe'ye: 'Jesus'un arkasında durun'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslendi ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda 'bilerek veya bilmeyerek' payları olduğunu söyledi.
TFF'nin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlar için verdiği kararın haksız olduğunu belirten ve Jorge Jesus'un 'Bu ligin sportif gerçekliği yok' sözlerini haklı bulduğunu belirten Çebi, "Jorge Jesus Fenerbahçe'nin hocası, ifadeleri ortada. Bugün eğer Galatasaray şampiyon olduysa, Fenerbahçe'nin de katkısı var. Bilerek veya bilmeyerek." dedi.
Fenerbahçe'ye de seslenen Çebi, "Jorge Jesus'un arkasında durun, adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Adam benim dediğimi anlatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
TFF'nin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlar için verdiği kararın haksız olduğunu belirten ve Jorge Jesus'un 'Bu ligin sportif gerçekliği yok' sözlerini haklı bulduğunu belirten Çebi, "Jorge Jesus Fenerbahçe'nin hocası, ifadeleri ortada. Bugün eğer Galatasaray şampiyon olduysa, Fenerbahçe'nin de katkısı var. Bilerek veya bilmeyerek." dedi.
Fenerbahçe'ye de seslenen Çebi, "Jorge Jesus'un arkasında durun, adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Adam benim dediğimi anlatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
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