Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u konuk etti.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi 1-0 kazandı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Luccas Claro kendi kalesine attı.



Rizespor'un rakip yarı alanın solundan kazandığı serbest vuruşta Casper Hojer, penaltı noktası civarına kavisli ve sert bir orta yaptı. Savunmada Claro'nun ters dokunuşunda top sağ köşeden ağlara gitti.



Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasretini bitiren Çaykur Rizespor, 37 puana yükselerek 13. sıraya yerleşti.



2 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Eyüpspor ise 50 puanda kaldı ve Samsunspor'u geçip 3'üncülüğe yerleşme fırsatını tepti. İstanbul ekibi, ligde 4. sırada konumlandı.



Öte yandan Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 16 maç sonra kalesini gole kapattı.



Gelecek hafta Rizespor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.3. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Akintola, pasını penaltı noktası civarında bulunan Sowe'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.33. dakikada paslaşarak kaleye yaklaşan ikas Eyüpspor'da ceza sahasının önünde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün yerden şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.BİRAZDAN...