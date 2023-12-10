Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü deplasmanında

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü deplasmanında
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10 Aralık 2023 14:55
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin son haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen Rize temsilcisi, 21 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı İbrahim Olawoyin yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Ankara'da tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

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