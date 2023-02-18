Çaykur Rizespor, Haqi Osman'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'dan Haqi Osman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.



Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 2002 doğumlu Ganalı forvet oyuncusu Haqi Osman, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Haqi Osman'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





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