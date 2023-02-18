Çaykur Rizespor, Haqi Osman'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'un Ganalı forveti Haqi Osman'ı kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Çaykur Rizespor, Haqi Osman'ı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2023 15:31
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'dan Haqi Osman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 2002 doğumlu Ganalı forvet oyuncusu Haqi Osman, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Haqi Osman'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ