Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP A-B 3 bin, maraton bin, kapalı dağ ve deniz 800, kale arkası 600, misafir ise 780 lira olarak belirlendi.



İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince sadece Çaykur Rizespor logolu Passolig kartı sahiplerinin ev sahibi tribün bileti yükletebileceği belirtilen açıklamada, ayrıca son 14 gün içerisinde rakip takım ve farklı takım logolu ve logosuz kartını iptal edip Çaykur Rizespor takım logolu kart çıkaran kişilere bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.



