Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.



Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek.



Geçen hafta Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 18 puan ve averaj ile 9. sırada bulunuyor.



Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve Mithat Pala, forma giyemeyecek.



Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde akşam saatlerinde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.





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