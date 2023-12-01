Çaykur Rizespor'da iki eksik

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da iki futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Çaykur Rizespor'da iki eksik
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01 Aralık 2023 13:36
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek.

Geçen hafta Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 18 puan ve averaj ile 9. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve Mithat Pala, forma giyemeyecek.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde akşam saatlerinde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

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