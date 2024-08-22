Çaykur Rizespor'da ayrılık: Azubuike

Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çaykur Rizespor'da ayrılık: Azubuike
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22 Ağustos 2024 19:12
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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