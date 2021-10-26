Roma'nun efsane golcülerinden Antonio Cassano, Roma'nın eski takım arkadaşı olan efsane oyuncusu Francesco Totti'ye sert açıklamalarda bulundu.



Totti'nin 20 yıl içerisinde unutulacağını belirten Cassano, efsane oyuncunun tarih boyunca akılda kalacak kadar büyük bir yıldız olmadığı iddiasında bulundu.



Sadece Messi, Maradona ve Cruyff unutulmaz



İtalyan futbolunun bir diğer unutulmaz golcüsü Christian Vieri'nin Twitch'teki programı Bobo TV'de konuşan Cassano, futbol tarihinde unutulmayacak oyuncuların sadece Lionel Messi, Diego Maradona ve Johan Cruyff olduğunu söyledi.



Öte yandan Roma taraftarlarının Napoli teknik direktörü Spaletti'yi yuhalamasını kabul edemediğini açıklayan Cassano, "Roma taraftarının Spalletti'yi yuhalaması utanç verici. Roma'da harika şeyler yaptı ve kulübü çok sevdi. Neden yuhalandı? Totti'yi emekli ettiği için mi? Bunları duyunca çıldırıyorum. Totti'nin Spalletti döneminde oynamadığı için mi emekli olduğunu düşünüyorsunuz?



"Roma'da oynadım. Oradaydım. Bu yüzden neler olduğunu çok iyi biliyorum ve bu yorumlar tam bir skandal. Spalletti bir tercih yaptı ve takım Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Taraftarlar Roma'nın iyiliğini düşünmeli.



"Spalletti yuhalanmayı değil sadece övgüyü hak ediyor. Tepkilerin hiçbirini hak etmedi. Totti 20 yıl sonra unutulacak. Unutulmayanlar sadece Messi, Maradona ve Cruyff olacak. De Rossi kulübün büyük kaptanıydı ama unutuldu. Roma'yı onun kadar seven birini hiç görmedim.



"Totti Roma'yı seviyor olabilir ama De Rossi onun sevdiğinden 100 kat fazla seviyor" ifadelerini kullandı.



Ronaldo'yu da eleştirmişti



2017'de emekli olmadan önce Roma'nın yanı sıra Real Madrid, Inter, Milan, Parma ve Sampdoria formaları giyen Cassano, 400 Serie A karşılaşmasında 112 gol atmıştı. Son haftalarda tartışma yaratan açıklamalarıyla dikkat çeken Cassano geçtiğimiz günlerde de Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyi beş oyuncusu arasına giremeyeceğini söylemişti.





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