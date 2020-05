Carter: "LeBron, Kobe'yi geçmek istiyorsa, 10 kez Final görmeli"

Atlanta Hawks veteranı Vince Carter, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak Kobe Bryant'ı geçmesi için 10 kez Final yapmak zorunda olduğunu söyledi.



Carter, GOAT tartışmasına katılan birçok NBA oyuncusundan biri oldu. 42 yaşındaki oyuncu, Michael Jordan'ı listesinin tepesine koydu ve onu Kobe Bryant ve LeBron James takip etti.



All The Smoke'ta Matt Barnes ve Stephen Jackson ile konuşan Carter, James'in bu NBA listesinde nasıl bir üst sıraya yükselebileceğini kaydetti:



"Barnes: Sence LeBron'un Kobe'yi geçme şansı var mı?



Carter: Başardığı şeye dayalı olarak bir fırsatı var. Finallere tekrar katılırsa... Onu daha çok takdir etmeniz gerekir. On kez Finallere çıkmak mı?! Çift hanede finallere çıkabiliyorsa, bu delilik. Emekli olana kadar beklemeniz gerekir, o zaman gerçek bir tartışma yapmak adil olur. Bakalım LeBron ne yapacak, biz de oradan devam ederiz."