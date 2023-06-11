Carson 18 yıl sonra İstanbul'da ikinci kez zafere ulaştı

Bir dönem Bursaspor forması giyen Manchester City'nin 37 yaşındaki 3. kalecisi Scott Carson,18 yıl sonra yine aynı sahada Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Carson 18 yıl sonra İstanbul'da ikinci kez zafere ulaştı
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11 Haziran 2023 00:13
2011-2013 arası Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Scott Carson, Manchester City ile İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazandı.

37 yaşındaki kaleci, 2005'te yine Atatürk Olimpiyat stadında oynanan finalde Liverpool ile kupayı kazanmayı başarmıştı. 

2019'dan bu yana Manchester City ile sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiven sadece 2 maçta City kalesine geçti.


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