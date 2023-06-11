Carson 18 yıl sonra İstanbul'da ikinci kez zafere ulaştı

2011-2013 arası Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Scott Carson, Manchester City ile İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazandı.



37 yaşındaki kaleci, 2005'te yine Atatürk Olimpiyat stadında oynanan finalde Liverpool ile kupayı kazanmayı başarmıştı.



2019'dan bu yana Manchester City ile sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiven sadece 2 maçta City kalesine geçti.







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