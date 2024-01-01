Eski NBA yıldızı Carmelo Anthony, küçük çocukların eski takım arkadaşı Paul George'u "genel yapısı" itibariyle rol model olarak gördüklerini söyledi.



Anthony, 2017'de Oklahoma City Thunder'da Russell Westbrook ve George ile takım arkadaşı olmuş, ancak takımın bu ortaklığı yalnızca tek sezon sürmüştü.



Yakın zamanda 7PM in Brooklyn isimli kendi podcast'inde konuşan Carmelo, bugün birçok çocuğun oyununu neden eski takım arkadaşını rol model alarak şekillendirdiğini ise şu sözlerle açıkladı:



"2,11 boyunda, top hakimiyeti olan ve şutu olan bir oyuncu kalıbından bahsediyoruz. Bugünün küçük çocukları o kalıbı istiyorlar. Bugün sence neden birçok çocuk PG'nin adını veriyor? Başka oyunculara saygısızlık etmiyorum fakat NBA 2K'da bir oyuncu yarattığınızda, üzerinden gideceğiniz kalıp tam da budur."



Ligin en iyi iki yönlü oyuncularından biri olarak görülen George, bu sezon maç başına 22,9 sayı, 5,6 ribaund ve 4,0 asist ortalamalarıyla oynuyor.





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