Galatasaray'ın ara transfer döneminde Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Carlos Cuesta, oynadığı ilk maçta fileleri havalandırdı.
Brezilya Serie A'nın 22. haftasında Vasco da Gama, Ceara'yı konuk etti. Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan Cuesta, 80. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
Ancak karşılaşmada son sözü Ceara adına Pedro Henrique söyledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.
Brezilya Serie A'nın 22. haftasında Vasco da Gama, Ceara'yı konuk etti. Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan Cuesta, 80. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
Ancak karşılaşmada son sözü Ceara adına Pedro Henrique söyledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.
📽️Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiralık olarak gönderdiği Carlos Cuesta, ilk maçında gol attı. pic.twitter.com/kFa8w78AET
— Sporxtv (@sporxtv) September 15, 2025