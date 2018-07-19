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Cannavaro: "Talisca'yı ne kadar övsem az!"

Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, Anderson Talisca'nın ilk maç performansı hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cannavaro: 'Talisca'yı ne kadar övsem az!'
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19 Temmuz 2018 15:07
Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, Anderson Talisca'nın 3 gol ve 1 asistle oynadığı 4-0 kazandıkları Guizhou Hengfeng maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cannavaro, Talisca'nın performansıyla ilgili olarak, "İlk maçında hat-trick yaptı. Onu ne kadar övsem azdır. Hücum ile savunma arasındaki iletişimi sağladı. Ayrıca, final paslarını attı, goller attı. Talisca'nın ilk maç performansından çok memnunum. Ancak, daha fazla topsuz oyun koşuları yapması gerekiyor. Bu konuda onu geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"TALISCA, TAKIM İÇİN BÜYÜK BİR GELİŞİM"

Maçı da değerlendiren Cannavaro, "Takımın 4-0'lık galibiyete rağmen geliştirmesi gereken noktalar var. 6 aydır sürekli çalışıyoruz ve takımı geliştiriyoruz. Böyle devam edecek. Antrenmanlardaki istekten ötürü mutluyum. Zaten aldığımız skor da ne kadar çok çalıştığımızı gösteriyor. Mei Feng sahalara geri döndü. Orta sahamız Paulinho ile çok güçlenecek ve önde de Talisca etkisi var. Talisca, takımımız için çok büyük bir gelişim oldu." yorumunu yaptı.

İŞTE TALISCA'NIN YENİ LAKABI 

Öte yandan taraftarlar, Anderson Talisca'ya "Guangzhou Kulesi" lakabını taktılar.



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