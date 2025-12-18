Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 17. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.
Allianz Cloud'da oynanan müsabaka TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
OLIMPIA MILANO: 55
FENERBAHÇE BEKO: 56
1.Çeyrek Sonucu: 11-19
2.Çeyrek Sonucu: 32-40
3.Çeyrek Sonucu: 55-56
(4.ÇEYREK OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 17. haftasında EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşıyor.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 17. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.
Fenerbahçe
