CANLI: İtalya U21 - Türkiye U21

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor.
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İTALYA: 1
TÜRKİYE: 0 / Bertuğ Yıldırım, 36'da penaltıdan yararlanamadı.
GOLLER: 50' Ghilardi
iLK 11'LER
Türkiye: Doğan Alemdar, Emin Bayram, Ahmetcan Kaplan, Ravil Tagir, Uğur Kaan Yıldız, Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz, Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Enis Destan, Semih Kılıçsoy.
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CANLI: 2. DEVRE
İTALYA: 1
TÜRKİYE: 0 / Bertuğ Yıldırım, 36'da penaltıdan yararlanamadı.
GOLLER: 50' Ghilardi
iLK 11'LER
Türkiye: Doğan Alemdar, Emin Bayram, Ahmetcan Kaplan, Ravil Tagir, Uğur Kaan Yıldız, Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz, Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Enis Destan, Semih Kılıçsoy.