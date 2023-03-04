Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
CANLI: 1. DEVRE
İSTANBULSPOR: 0
GALATASARAY: 2
8' MILOT RASHICA, 19' SERGIO OLIVEIRA
Mücadeleden elde edilecek tüm gelir, ülkemizdeki deprem felaketinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız için kullanılacak.
Galatasaray'da dinlendirilen Mauro Icardi ve hastalığı bulunan Lucas Torreira bugünkü maç kadrosunda yer almıyor.
Galatasaray'ın 11: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Berkan, Yunus, Mata, Rashica, Gomis.
CANLI: 1. DEVRE
İSTANBULSPOR: 0
GALATASARAY: 2
8' MILOT RASHICA, 19' SERGIO OLIVEIRA
Mücadeleden elde edilecek tüm gelir, ülkemizdeki deprem felaketinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız için kullanılacak.
Galatasaray'da dinlendirilen Mauro Icardi ve hastalığı bulunan Lucas Torreira bugünkü maç kadrosunda yer almıyor.
Galatasaray'ın 11: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Berkan, Yunus, Mata, Rashica, Gomis.