CANLI: İstanbulspor - Galatasaray

Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: İstanbulspor - Galatasaray
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04 Mart 2023 16:55
Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

CANLI: 1. DEVRE

İSTANBULSPOR: 0
GALATASARAY: 2

8' MILOT RASHICA, 19' SERGIO OLIVEIRA

Mücadeleden elde edilecek tüm gelir, ülkemizdeki deprem felaketinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız için kullanılacak.

Galatasaray'da dinlendirilen Mauro Icardi ve hastalığı bulunan Lucas Torreira bugünkü maç kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'ın 11: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Berkan, Yunus, Mata, Rashica, Gomis.


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