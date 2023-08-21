Caner Erkin yıldızlaştı, Eyüpspor kazandı!

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırladığı maçı iki golle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Caner Erkin yıldızlaştı, Eyüpspor kazandı!
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21 Ağustos 2023 23:01
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçında Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Arda Turan'lı Eyüpspor, Ertuğrul Sağlam'lı Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Eyüpspor'un gollerini 45. dakikada Ahmed Kutucu ve 87. dakikada Caner Erkin kaydetti. Caner Erkin ilk golün de asistini yaptı. 

Kocaelispor'da Yusuf Emre Gültekin 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Eyüpspor 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı. Kocaelispor henüz puanla tanışamadı.

1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Kocaelispor, Altay'ı ağırlayacak.





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