Canberk Kuş ve Emre Tanışan, Mersin Spor'un play-off hedefine odaklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor'un oyuncuları Canberk Kuş ve Emre Tanışan ligde kalan maçlarda takıma daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.



Bu sezon 10 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkati çeken ve play-off potasında bulunan Mersin Spor'da oyuncular Canberk ve Emre, Akdeniz temsilcisinin başarısı için ter döküyor.



Basketbolculardan Canberk, bu sezon 19 karşılaşmada, Emre ise 20 maçta forma şansı buldu.



Kısa forvet pozisyonunda oynayan 1,98 metre boyundaki Canberk, bu sezon 19 karşılaşmada 5 saat 18 dakika 20 saniye görev yaptı.



Canberk, bu karşılaşmalarda toplam 121 sayı, 48 ribaund ve 11 top çalma ile oynadı.



Uzun forvet pozisyonunda oynayan 2,06 metre boyundaki Emre Tanışan da 20 karşılaşmada 3 saat 56 dakika 41saniye süre aldı.



Emre, oyunda kaldığı sürede 58 sayı, 37 ribaund ve 3 top çalma başarısıyla oynadı.



- "Ligi play-off bandında bitirmeyi hedefliyoruz"



Canberk Kuş, AA muhabirine, takım olarak güzel sezon geçirdiklerini söyledi.



Geçen yılın şampiyon kadrosunda yer aldığını hatırlatan Canberk, bu sezon da takıma sunduğu katkıdan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.



Takım arkadaşları sayesinde güzel maçlar çıkardıklarına dikkati çeken Canberk Kuş, şöyle konuştu:



"Antrenmanlarda rekabetçi bir ortamımız var. Arkadaşlarım rekabeti yüksek tuttuğu sürece ben de yüksek tutmaya çalışıyorum. Bu rekabetçi ortam bizlere iyi etki oluşturuyor. Elimden geldiğince takımımın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorum. Sahada maçı kazanmak için çabalıyorum. Sağlıklı şekilde sezonu bitirmek istiyorum. Takım olarak ligi play-off bandında bitirmeyi hedefliyoruz. Bu sene için hedefim bu."



Canberk, kalan maçlarda takıma daha fazla katkı sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.



Emre Tanışan da hedefledikleri başarı için yoğun çalışma içerisinde olduklarını anlattı.



Mersin Spor'da oynamaktan gurur duyduğunu kaydeden Emre, "Her maç olabildiğince daha iyi performans göstermeye ve ivmemi daha yükseğe çıkarmaya çalışıyorum. Pozitif kalmaya çalışıyorum. Maçtan maça farklılık gösterebilirim ama istikrarlı şekilde artan bir ivme peşindeyim." diye konuştu.



