Can Uzun'dan 3 büyüklere kötü haber

İsmi 3 büyüklerle anılan Nürnberg'in genç futbolcusu Can Uzun, kulübüyle uzun süreli bir yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Can Uzun'dan 3 büyüklere kötü haber
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13 Kasım 2023 17:46
Son güncelleme 13 Kasım 2023 17:49
Nürnberg'in 18 yaşındaki genç forveti Can Uzun'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber geldi. 

Genç milli oyuncu, kulübü Nürnberg ile uzun süreli yeni bir sözleşmeye imza attı. 

Alman basınında yer alan habere göre; Bundesliga 2. lig ekibi Nürnberg'in, Bundesliga dahil olmak üzere birçok ligden takımın ilgisini çeken Can Uzun ile yeni sözleşme imzaladığı ve yeni sözleşmesi süresini açıklamadığı belirtildi. 

3 BÜYÜKLERLE ANILDI

Can Uzun'un ismi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmış ancak oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemesinden dolayı bu transfer rafa kalkmıştı. 

SEZON PERFORMANSI 

Nürnberg'de bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Can Uzun, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Genç oyuncu, milli takım tercih hakkını Türkiye'den yana kullanmıştı. 

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