Nürnberg'in 18 yaşındaki genç forveti Can Uzun'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber geldi.
Genç milli oyuncu, kulübü Nürnberg ile uzun süreli yeni bir sözleşmeye imza attı.
Alman basınında yer alan habere göre; Bundesliga 2. lig ekibi Nürnberg'in, Bundesliga dahil olmak üzere birçok ligden takımın ilgisini çeken Can Uzun ile yeni sözleşme imzaladığı ve yeni sözleşmesi süresini açıklamadığı belirtildi.
3 BÜYÜKLERLE ANILDI
Can Uzun'un ismi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmış ancak oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemesinden dolayı bu transfer rafa kalkmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Nürnberg'de bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Can Uzun, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Genç oyuncu, milli takım tercih hakkını Türkiye'den yana kullanmıştı.
Genç milli oyuncu, kulübü Nürnberg ile uzun süreli yeni bir sözleşmeye imza attı.
Alman basınında yer alan habere göre; Bundesliga 2. lig ekibi Nürnberg'in, Bundesliga dahil olmak üzere birçok ligden takımın ilgisini çeken Can Uzun ile yeni sözleşme imzaladığı ve yeni sözleşmesi süresini açıklamadığı belirtildi.
3 BÜYÜKLERLE ANILDI
Can Uzun'un ismi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmış ancak oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemesinden dolayı bu transfer rafa kalkmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Nürnberg'de bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Can Uzun, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Genç oyuncu, milli takım tercih hakkını Türkiye'den yana kullanmıştı.
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