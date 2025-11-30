Caicedo'dan Chelsea'ya sadakat mesajı

Chelsea'nin Ekvadorlu orta saha oyuncusu Moises Caicedo, geleceğine ilişkin net mesajlar verdi.

Daily Mail'e konuşan yıldız futbolcu, kulüpte uzun yıllar kalmak istediğini ve hedefinin daha fazla kupa kazanmak olduğunu söyledi.

Caicedo, Chelsea'nin kendisine gösterdiği güvene vurgu yaparak, "Bu kulüpte uzun süre kalmak istiyorum. Chelsea ile daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Onlara her şeyi vermek istiyorum çünkü bana hiç şüpheyle yaklaşmadılar." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde birçok kulübün radarında olmasına rağmen Chelsea'yi seçmesinin nedenini de açıklayan Caicedo, "Chelsea'yi seçtim çünkü büyük hedefleri var. Bu kulübün sahip olduğu vizyon ve hırs beni etkiledi." dedi.