30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-148'
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-284'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-283'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-053'
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
0-055'
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-048'
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-146'
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
0-046'
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
1-040'
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Caicedo'dan Chelsea'ya sadakat mesajı

Chelsea'nin yıldızı Moises Caicedo, kulüpte uzun yıllar kalmak ve daha fazla kupa kazanmak istediğini belirtti.

Chelsea'nin Ekvadorlu orta saha oyuncusu Moises Caicedo, geleceğine ilişkin net mesajlar verdi.
 
Daily Mail'e konuşan yıldız futbolcu, kulüpte uzun yıllar kalmak istediğini ve hedefinin daha fazla kupa kazanmak olduğunu söyledi.
 
Caicedo, Chelsea'nin kendisine gösterdiği güvene vurgu yaparak, "Bu kulüpte uzun süre kalmak istiyorum. Chelsea ile daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Onlara her şeyi vermek istiyorum çünkü bana hiç şüpheyle yaklaşmadılar." ifadelerini kullandı.
 
Transfer döneminde birçok kulübün radarında olmasına rağmen Chelsea'yi seçmesinin nedenini de açıklayan Caicedo, "Chelsea'yi seçtim çünkü büyük hedefleri var. Bu kulübün sahip olduğu vizyon ve hırs beni etkiledi." dedi.
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.