Çağlar Söyüncü: 'Sıkıntı yok, hoca tercihi'

Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, maçın ardından açıklamada bulundu.
Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada, "Gerçekten hocamızın istediklerini daha iyi yapmaya başladık, bu da skora ve oyuna yansıyor. Hepimiz hazır durumdayız, kim oynarsa oynasın, hepimiz hazır durumdayız, antrenmanlarda da maçlarda da böyle. Maalesef Alex'in sakatlığı sonrası Becao da mücadelesine devam etti. Sıkıntımız yok, hocamızın tercihi. Genel olarak bu konuda mutluyuz." dedi.
Milli oyuncu ayrıca, "Hocamızın istediklerini yavaş yavaş daha fazla yansıtıyoruz. Bu da skor ve oyun olarak karşılığını alıyoruz. Hocamız dünya çapında, rakipleri çok iyi analiz ediyoruz. Son 2 maçtır bunun karşılığını alıyoruz. Büyük Fenerbahçe taraftarına bol skorlu galibiyetler armağan olsun." diye konuştu.
Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada, "Gerçekten hocamızın istediklerini daha iyi yapmaya başladık, bu da skora ve oyuna yansıyor. Hepimiz hazır durumdayız, kim oynarsa oynasın, hepimiz hazır durumdayız, antrenmanlarda da maçlarda da böyle. Maalesef Alex'in sakatlığı sonrası Becao da mücadelesine devam etti. Sıkıntımız yok, hocamızın tercihi. Genel olarak bu konuda mutluyuz." dedi.
Milli oyuncu ayrıca, "Hocamızın istediklerini yavaş yavaş daha fazla yansıtıyoruz. Bu da skor ve oyun olarak karşılığını alıyoruz. Hocamız dünya çapında, rakipleri çok iyi analiz ediyoruz. Son 2 maçtır bunun karşılığını alıyoruz. Büyük Fenerbahçe taraftarına bol skorlu galibiyetler armağan olsun." diye konuştu.
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