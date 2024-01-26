Fenerbahçe,

Çağlar

Söyüncü

'nün

kiralık

transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.



"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"





Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'nın da Çağlar transferi için "Fenerbahçe ile anlaştık" ifadelerini kullandığı aktarıldı.





Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden'nin'de de resmi imzayı beklediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştığı aktarıldı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;Öte yandanMilli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugünÇağlar Söyüncü'nün sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördüMenemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü daha sonra Bucaspor altyapısı, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City'de forma giydi. 27 yaşındaki savunmacı A Milli Futbol Takımı'nda 55 karşılaşmada şans buldu ve 2 gol sevinci yaşadı.