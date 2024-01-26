Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için İspanyol deviyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Milli futbolcu sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün İstanbul'da olacak.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2024 08:02
Son güncelleme 26 Ocak 2024 08:57
Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'de de resmi imzayı beklediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştığı aktarıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;  Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. 

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"

Öte yandan Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'nın da Çağlar transferi için "Fenerbahçe ile anlaştık" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

9 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü

KARİYERİ

Menemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü daha sonra Bucaspor altyapısı, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City'de forma giydi. 27 yaşındaki savunmacı A Milli Futbol Takımı'nda 55 karşılaşmada şans buldu ve 2 gol sevinci yaşadı. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery