Çağdaş Atan'ın Başakşehir'deki hedefi Avrupa

Başakşehir'in çiçeği burnunda teknik direktörü Çağdaş Atan, gözünü Avrupa kupalarına dikti.



Başakşehir'in başında yeni bir servüvene çıkan ve ilk maçında İstanbulspor'u yenen Çağdaş Atan, Avrupa'yı hedefliyor.



"BUNU YAPACAK GÜÇTEYİZ"



Genlerinde Avrupa olan bir kulübe geldiğini ifade eden genç hoca, "Başakşehir'in her zaman olduğu yere geri dönmek için buradayız. Bunu da yapabilecek güçteyiz" dedi.



