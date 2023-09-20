Çağdaş Atan'ın Başakşehir'deki hedefi Avrupa

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan sezon hedefini Avrupa'ya katılmak olarak belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan'ın Başakşehir'deki hedefi Avrupa
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20 Eylül 2023 11:10
Başakşehir'in çiçeği burnunda teknik direktörü Çağdaş Atan, gözünü Avrupa kupalarına dikti.

Başakşehir'in başında yeni bir servüvene çıkan ve ilk maçında İstanbulspor'u yenen Çağdaş Atan, Avrupa'yı hedefliyor.

"BUNU YAPACAK GÜÇTEYİZ"

Genlerinde Avrupa olan bir kulübe geldiğini ifade eden genç hoca, "Başakşehir'in her zaman olduğu yere geri dönmek için buradayız. Bunu da yapabilecek güçteyiz" dedi.

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