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Galatasaray bilgi aldı: Gabriel Brazao

Galatasaray, Muslera'nın yerini doldurmak için Santos'un genç kalecisi Gabriel Brazao'yu gündemine aldı.

calendar 07 Haziran 2025 10:59
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Galatasaray bilgi aldı: Gabriel Brazao
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14 yıl sonra Muslera'ya veda eden Galatasaray yönetimi, tecrübeli kalecinin yerini doldurmak ve hataya düşmemek için yoğun mesai içerisinde.

Bayram sonrasında Okan Buruk ve ekibinden net isimlerin gelmesiyle birlikte bir toplantı yapılacak ve harekete geçilecek.

'Nando'nun boşluğu kolay kolay dolmaz' düşüncesiyle hareket eden yönetim, isabetli bir seçimle sorun yaşamamak istiyor.



Brezilya basınından Santaportal'ın haberine göre; Galatasaray, Santos'un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao'yu kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY BİLGİ ALDI

Sarı-Kırmızılılar'dan bir temsilci, yakın zamanda oyuncuyla ilgili bilgi aldı. Porto ve Chelsea de kaleci için temaslarda bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Santos Yönetimi, 4 milyon euro piyasa değerine sahip olan kalecisini çok iyi bir teklif gelmediği sürece satmak istemiyor. Oyuncunun yüzde 60'ına sahip olan Brezilya ekibi, diğer kalecisi Joao Paulo'nun ayrılması durumunda Brazao'yu bırakmayacak.


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