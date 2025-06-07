14 yıl sonra Muslera'ya veda eden Galatasaray yönetimi, tecrübeli kalecinin yerini doldurmak ve hataya düşmemek için yoğun mesai içerisinde.



Bayram sonrasında Okan Buruk ve ekibinden net isimlerin gelmesiyle birlikte bir toplantı yapılacak ve harekete geçilecek.



'Nando'nun boşluğu kolay kolay dolmaz' düşüncesiyle hareket eden yönetim, isabetli bir seçimle sorun yaşamamak istiyor.

Brezilya basınından Santaportal'ın haberine göre; Galatasaray, Santos'un 24 yaşındaki kalecisiyu kadrosuna katmak istiyor.Sarı-Kırmızılılar'dan bir temsilci, yakın zamanda oyuncuyla ilgili bilgi aldı. Porto ve Chelsea de kaleci için temaslarda bulunuyor.Santos Yönetimi, 4 milyon euro piyasa değerine sahip olan kalecisini çok iyi bir teklif gelmediği sürece satmak istemiyor. Oyuncunun yüzde 60'ına sahip olan Brezilya ekibi, diğer kalecisi Joao Paulo'nun ayrılması durumunda Brazao'yu bırakmayacak.