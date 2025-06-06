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Atalanta, Ivan Juric'i göreve getirdi!

Atalanta, Gian Piero Gasperini dönemi sonrası teknik direktörlük koltuğuna Ivan Juric'i getirdiğini açıkladı.

calendar 06 Haziran 2025 19:34 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 20:14
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Atalanta, Ivan Juric'i göreve getirdi!
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da Gian Piero Gasperini'den boşalan teknik direktörlük görevine Ivan Juric getirildi.

Atalanta Kulübü, Hırvat çalıştırıcı Juric ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Daha önce Mantova, Crotone, Genoa, Hellas Verona, Torino ve Roma'yı çalıştıran Juric, son olarak Southampton'da görev aldı.

Gasperini yönetiminde 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Atalanta, Serie A'da geride kalan sezonu 74 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.




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