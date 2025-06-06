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Ange Postecoglou dönemi sona erdi!

Tottenham Hotspur, teknik direktörü Ange Postecoglou ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 06 Haziran 2025 19:20 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 19:44
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Ange Postecoglou dönemi sona erdi!
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun görevine son verildi.

Tottenham Kulübü, takım performansının gözden geçirilmesi ve kapsamlı değerlendirmelerin ardından Postecoglou ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos ve Celtic'i çalıştıran 59 yaşındaki Yunan asıllı Avustralyalı çalıştırıcı, Haziran 2023'te Tottenham'ın başına geçti.


Postecoglou yönetiminde geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Tottenham, Premier Lig'de ise beklenen sonuçları alamadı.

Premier Lig'de taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Tottenham, 38 puan topladığı sezonu düşme hattının üstünde 17. sırada tamamladı.


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