07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
16:00
07 Haziran
Andora-İngiltere
19:00
07 Haziran
Malta-Litvanya
19:00
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
21:45
07 Haziran
Avusturya-Romanya
21:45
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
21:45

Semih Kılıçsoy'un rotası Hollanda ve Portekiz

Beşiktaş, 19 yaşındaki genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un gelişimine pozitif etki yapabilecek iki ligi kararlaştırdı.

calendar 07 Haziran 2025 10:17 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 10:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Semih Kılıçsoy'un rotası Hollanda ve Portekiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son sezonunda beklenen çıkışı yapamayan Semih Kılıçsoy ile Başkan Serdal Adalı bir görüşme yaptı. Morali bozuk olan oyuncuya destek olan başkan Adalı, 19 yaşındaki hücumcunun gelecekte Beşiktaş'ın çok önemli bir ismi olacağını futbolcuya ısrarla vurgulayarak kendini toparlamasını sağladı.

Genç isim de düzenli forma giyeceği bir Avrupa kulübüne kiralık gitmeye olumlu yaklaşıyor. Hollanda ve Portekiz seçeneklerinin Semih için ağır bastığı buralardan gelecek kiralama tekliflerine göre durumunun şekilleneceği kaydedildi.

Ayrıca İngiltere'den Newcastle United'ın da bir süredir ilgilendiği dile getiriliyor. Milli futbolcu için bonservisli teklif seçeneğinin ise bu yaz devreye girmesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü Beşiktaş'ın beklentisi 15-20 milyon Euro arası.


Öte yandan Semih Kılıçsoy'a Hollanda'dan Utrecht'in talip olduğu ortaya çıktı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.