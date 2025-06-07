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Ümit Milliler, Arnavutluk ile karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde ikinci hazırlık karşılaşmasını oynayacak.

calendar 07 Haziran 2025 10:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Milliler, Arnavutluk ile karşılaşacak
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Ümit Milli Futbol Takımı, 8 Haziran Pazar günü özel maçta Arnavutluk'la karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayımlanacak.

Teknik direktörlük koltuğuna Egemen Korkmaz'ın oturduğu Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde ikinci hazırlık karşılaşmasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, ilk maçında Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.


Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Efe Sarıkaya (Grenoble)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emir Bars (Jong PSV), Sami Satılmış (Altınordu), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Burak İnce (Slask Wroclaw), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)


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