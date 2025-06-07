07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
16:00
07 Haziran
Andora-İngiltere
19:00
07 Haziran
Malta-Litvanya
19:00
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
21:45
07 Haziran
Avusturya-Romanya
21:45
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
21:45

Galatasaray'dan savunmaya Sutalo iddiası!

Ajax'ın 25 yaşındaki Hırvat stoperi Josip Sutalo'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi.

calendar 07 Haziran 2025 10:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan savunmaya Sutalo iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. 

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Hırvat stoperi Josip Sutalo'nun Sarı-Kırmızılılar ile transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi.

OKAN BURUK SICAK BAKIYOR

Sarı- Kırmızılılar'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson ve Kolombiyalı Carlos Cuesta ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk da Sutalo ismine sıcak bakıyor.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 45 karşılaşmada oynadı, 3 kez gol sevinci yaşadı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.