Gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.



Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın Hırvat stoperi Josip Sutalo'nun Sarı-Kırmızılılar ile transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi.



OKAN BURUK SICAK BAKIYOR



Sarı- Kırmızılılar'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson ve Kolombiyalı Carlos Cuesta ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Okan Buruk da Sutalo ismine sıcak bakıyor.



SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI



Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 45 karşılaşmada oynadı, 3 kez gol sevinci yaşadı.



