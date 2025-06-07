Galatasaray'da kaleci transferinde rota Madrid!

Forvet transferinin ardından Galatasaray'da en fazla Fernando Muslera'nın boşluğunu kimin dolduracağı merak ediliyor.



14 sene sonra Başakşehir maçıyla başlayan serüvenini yine bir Başakşehir mücadelesiyle sonlandıran Muslera'nın yerine çok güçlü iki aday bulunuyor.



Galatasaray yönetimi, rotasını İspanya'nın başkenti Madrid'e çevirmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, Madrid'in iki devi ile kaleci transferi konusunda görüşmelerde bulunuyor



ABLASI GALATASARAY'DA



Listenin ilk sırasında yer alan isim ise Atletico Madrid'in kalecsi Jan Oblak.



32 yaşındaki Slovenyalı kalecinin ablası Teja Oblak'ı basketbol takımına dahil eden sarı kırmızılılar, şimdiden ikna turuna başladı.



Plasede ise Real Madrid forması giyen Ukraynalı Andriy Lunin bulunuyor. Oblak transferinin gerçekleşmemesi durumunda Real'de fazla şans bulamayan Lunin'i renklerine katmaya çalışacak olan yönetim, iki isimle de temaslarını sürdürüyor.



