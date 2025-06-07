07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
16:00
07 Haziran
Andora-İngiltere
19:00
07 Haziran
Malta-Litvanya
19:00
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
21:45
07 Haziran
Avusturya-Romanya
21:45
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
21:45

Galatasaray'da kaleci transferinde rota Madrid!

Galatasaray, Muslera'nın boşluğunu doldurmak için Atletico Madrid'den Jan Oblak ve Real Madrid'den Andriy Lunin'le görüşüyor.

calendar 07 Haziran 2025 09:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da kaleci transferinde rota Madrid!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Forvet transferinin ardından Galatasaray'da en fazla Fernando Muslera'nın boşluğunu kimin dolduracağı merak ediliyor.

14 sene sonra Başakşehir maçıyla başlayan serüvenini yine bir Başakşehir mücadelesiyle sonlandıran Muslera'nın yerine çok güçlü iki aday bulunuyor.

Galatasaray yönetimi, rotasını İspanya'nın başkenti Madrid'e çevirmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, Madrid'in iki devi ile kaleci transferi konusunda görüşmelerde bulunuyor

ABLASI GALATASARAY'DA

Listenin ilk sırasında yer alan isim ise Atletico Madrid'in kalecsi Jan Oblak.

32 yaşındaki Slovenyalı kalecinin ablası Teja Oblak'ı basketbol takımına dahil eden sarı kırmızılılar, şimdiden ikna turuna başladı.

Plasede ise Real Madrid forması giyen Ukraynalı Andriy Lunin bulunuyor. Oblak transferinin gerçekleşmemesi durumunda Real'de fazla şans bulamayan Lunin'i renklerine katmaya çalışacak olan yönetim, iki isimle de temaslarını sürdürüyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.