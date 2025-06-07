Son yıllarda olduğu gibi bu sezonu da hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesinde kadroda büyük revizyon yaşanacak.
OLE RAPORU SUNDU
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, başkan Serdal Adalı ile yaptığı toplantıda yeni sezon öncesinde raporunu sundu ve birçok isimle yolların ayrılmasını istedi.
KİRALIK GİDENLER AYRILSIN RAPORU
Norveçli çalıştırıcı, kiralık giden oyunculardan gelen raporların iyi olmadığını ve bu isimlerle yolların ayrılması gerektiğini vurguladı.
4 İSME ÇİZİK ATILDI
Solskjaer ayrıca; mevcut kadroda yer alan Bakhtiyor Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Alex Oxlade-Chamberlain'i de yeni sezonda kadroda görmek istemediğini vurguladı. Tecrübeli teknik adamın 'hazırlık kampından sonra da bazı isimlerle yollarımızı ayırmamız muhtemel' diyerek de revizyonun devam edebileceğini söyledi.
OLE RAPORU SUNDU
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, başkan Serdal Adalı ile yaptığı toplantıda yeni sezon öncesinde raporunu sundu ve birçok isimle yolların ayrılmasını istedi.
KİRALIK GİDENLER AYRILSIN RAPORU
Norveçli çalıştırıcı, kiralık giden oyunculardan gelen raporların iyi olmadığını ve bu isimlerle yolların ayrılması gerektiğini vurguladı.
4 İSME ÇİZİK ATILDI
Solskjaer ayrıca; mevcut kadroda yer alan Bakhtiyor Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Alex Oxlade-Chamberlain'i de yeni sezonda kadroda görmek istemediğini vurguladı. Tecrübeli teknik adamın 'hazırlık kampından sonra da bazı isimlerle yollarımızı ayırmamız muhtemel' diyerek de revizyonun devam edebileceğini söyledi.
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