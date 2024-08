Çağdaş Atan: 'Erteleme talebimiz olabilir'

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında perşembe günü sahasında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla karşılaşacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, turu geçip Konferans Ligi'nde play-off'lara kalmak istediklerini söyledi.



Çağdaş Atan, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına orta saha oyuncusu Berkay Özcan ile katıldı.



"İlk maçı 1-0 kazandık ve buraya geldik, elimizde bir avantaj var, ayaklarımız yere sağlam basıyor, rakibe saygı duyuyoruz." sözlerini kullanan Çağdaş Atan şöyle konuştu:



"Lig de başladı, yoğun fikstürümüz var. Bu bizim uzun süredir hayalini kurduğumuz bir durum, hem Avrupa hem kupa hem de ligi birlikte götürmek istiyoruz. Şu an iyi yoldayız. Ülkemiz ve kulübümüz için önemli bir maça çıkacağız, rakibimizi artık daha iyi tanıyoruz. Bu maçta en hazır takımla sahada olmaya çalışacağız. Rize maçında rotasyon yaptık, elimizde 14-15 tane hazır oyuncu grubu var bu sayıyı 18-19'a çıkarmalıyız, rotasyonları bu nedenle yapmalıyız. Aramıza yeni katılacak oyuncular da olacak. Bu turları geçip Konferans'ta lig formatına kalmak istiyoruz. Milli araya iyi girmek istiyoruz. Başakşehir'in en sağlam adımlarını attığı dönem milli maç arasından sonraki dönem oluyor. Oyuna hakim, birbirini tanıyan oyuncu grubum var, doğru 11'le çok güçlü bir oyunumuz ve saha dizilişimiz var. Bu maçta da en doğru 11'le saha olup turu geçmek en büyük amacımız."



Rakibe saygı duyduklarının altını çizen Atan, "İlk maçta bizim işimizi zorlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar, alan kapattılar, kendi sahalarında oynamalarına rağmen hücum anlamında bize alan vermemeye çalıştılar. Oyunun kontrolü bizde, bu maçta ilk maçta attığımız golün öneminin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. 0-0 buraya gelseydik rakip aynı savunma anlayışı ve hızlı geçişlerle bizi zorlayabilirdi. Oyunun kontrolünü elde tutarsak ya da erken gol atarsak deplasmanda atmış olduğumuz golün önemini anlayacağımıza inanıyorum. Daha fazla alan ve zaman bulacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, "Djalo dışında eksiğimiz yok, Djalo, La Fiorita maçında bilek bağlarını zedelemişti. Dönüşü uzun sürecek gibi gözüküyordu neyse ki haftaya koşulara, sonraki hafta da takımla çalışmalara başlayacak. Opoku, Rize maçında başına aldığı darbeden sarsıntı geçirmişti, bugün konuştuk kendini iyi hissettiğini bu maçta oynayabileceğini söyledi. Tek problemimiz en hazır oyuncuyu ve en doğru 11'i bulabilmek. Bu maçta bunu başarabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.



TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA



Takıma 3-4 takviye yapmayı planladıklarını dile getiren Atan, "Görüştüğümüz, anlaştığımız oyuncular var, onların kulüplerinden ayrılmalarını, sözleşmelerini feshetmelerini bekliyoruz, pazarlıklar devam ediyor. Elimizdekilerden daha iyisini getirmeye çalışıyoruz. Takımımıza seviye atlatacak oyuncu arıyoruz, belki transfer gecikti gibi görülebilir ama bu hafta belki 1-2 oyuncu sonuçlanabilir. İyi oyuncuyu yakalamadıkça transfer yapmayı düşünmüyoruz, iyi oyuncu bulursak 3-4 transfer yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"FEDERASYONDAN TALEBİMİZ OLABİLİR"



Türk takımlarının Avrupa kupalarında önemli maçlar oynadığını hatırlatan Atan şu ifadeleri kullandı:



"Dört takımımız da Avrupa'da çok önemli maçlar oynuyor. Ligde 3. hafta maçlarıyla ilgili federasyondan bir talebimiz olabilir. Geçen sene bu yapıldı play-off maçlarından önce. Gürcistan takımı hafta sonu maçını oynamadı, Belçika takımları daha önce maçını iptal etmişti, Avrupa'da bunlar yapılıyor, ülke puanı bizim için çok önemli. Takımlarımızı fiziksel anlamda düşünmemiz gerekiyor. Üçüncü hafta maçlarıyla ilgili bir beklentimiz olabilir."



"Kariyerimle ilgili Avrupa'da şampiyonluk hayalim var." sözlerini kullanan Çağdaş Atan, "Hedeflerim büyük, gerçekleştirebileceğimi gerçekleştirmek istiyorum. Şu an hayallerimi yaşıyorum. Başakşehir kulübü kariyerimin gelişimi açısından en doğru kulüp. Sağlam adımlar atmak istiyorum. Çok iyi uyum yakaladık, hedefleri büyütmeye çalışıyoruz, tek düşüncemiz Konferans Ligi'nde lig formatına kalabilmek, kupada final oynamak ve mümkünse kazanmak, ligde de ilk 4'e girebilmek." şeklinde konuştu.



BERKAY ÖZCAN'IN AÇIKLAMALARI



RAMS Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Berkay Özcan, bu maçta kendilerini sert bir maçın beklediğini söyledi.



İlk maçı kazandıklarını hatırlatan Berkay, "Play-off'lara kalmak istiyoruz. Kamp dönemi güzel geçti, takımda iyi bir hava var. Herkes mutlu ve iyi performans gösteriyor." dedi.



Avrupa'da yollarına devam etmelerinin takım ve oyuncular için önemli olduğuna vurgu yapan Berkay şöyle konuştu:



"Genç bir takımımız var. Ben de kendimi gösterip ligde ve Avrupa'da takımımla iyi işler yapmak istiyorum. Bunu hedefliyorum. Bu sene Avrupa'da oynuyoruz ligde de ilk 4-5'te bitirmek için her şeyi yapacağız. Avrupa'da gruplara kalmak ve gidebileceğimiz yere kadar iyi bir oyunla gitmek istiyoruz. Takımda bu güç var, çok iyi oyuncularımız var, güçlü bir oyunumuz var. Ben de topsuz oyunumu sprint mesafelerimi geliştiriyorum, bunlar benim için çok önemli."





